Sainte-Croix : quatre candidats pour un second tour

Le 28 mars, un vote très serré s’annonce pour le second tour des élections à la Municipalité. Le PLR aligne logiquement ses deux candidats du premier tour. Le PS - Les Vert·e·s lancent leur candidate Isabelle Dessonnaz. Et l’UDC remet en course Francesca Biermann.

« Nous devons nous battre, être beaucoup plus visibles, plus performants au niveau du bilan de notre municipal sortant Lionel-Numa Pesenti, et que Rachel Gueissaz se profile aussi par rapport à ce qu’elle peut apporter », lance Jean-Bruno Wettstein, président de la section PLR locale. Lundi, le comité a décidé de repartir à l’assaut de la Municipalité avec ses deux candidats du premier tour. Au vu de la concurrence aussi bien sur sa gauche que sur sa droite, le PLR sait déjà que l’élection sera serrée, ses sièges attaqués, et qu’il ne pourra que peu tabler sur des records de voix. Reste donc à convaincre la base du parti de se mobiliser et à rallier dans la plus large mesure l’électorat non partisan.

Rachel Gueissaz, qui a présidé le Conseil communal en 2019-2020, a pour elle d’être la meilleure élue de sa formation au Législatif ce dimanche. Portée par son parti, sa personnalité solaire a aussi ratissé beaucoup plus large. Très impliquée dans la vie sociale régionale, avec de multiples compétences, elle a des réseaux si utiles en politique. De même que son colistier, Lionel-Numa Pesenti, assez « sévèrement noté » au premier tour pour un sortant, et confronté à des dossiers costauds du dicastère de l’Urbanisme et des énergies à la Municipalité où il siège depuis 2015.



L’appétit du PS et de l’UDC

Déjà assuré de ses deux sièges à l’Exécutif, avec l’élection brillante du syndic Cédric Roten et de Sylvain Fasola, le parti socialiste et Les Vert·e·s se remettent dans la course avec Isabelle Dessonnaz, annonce Stéphanie Bassi, coprésidente du PS, suite à l’assemblée du parti. Cette dernière est confiante. Le parti applique une discipline de vote qui devrait profiter à une candidate expérimentée et active dans la vie locale. Elle devrait faire un score honorable, même privée des « locomotives » déjà élues.

Galvanisé par son avance au Législatif désormais à un siège des PLR et par le bon score à l’Exécutif d’Yvan Pahud, l’UDC & Indépendants a décidé lundi soir « à l’unanimité du groupe, de me présenter au deuxième tour, par respect de notre électorat », annonce en substance Francesca Biermann. « Je suis arrivée dernière au premier tour à la Municipalité, mais avec 486 voix, je ne suis pas si loin derrière les candidats PLR & Vert’libéraux », analyse la cheffe de la section locale. Cadre à l’administration fédérale, cette quadrilingue habite Sainte-Croix depuis 2015 et siège au Législatif depuis quelques années.



Pas d’alliance

Divers scenarii ont été échafaudés sans suite. Le PLR est resté ferme sur sa volonté de ne pas conclure une alliance avec l’UDC. Conscient « qu’il y a un risque que nous n’ayons plus qu’un représentant à la Municipalité lors de la prochaine législature », selon Jean-Bruno Wettstein, le parti aurait pu s’accommoder d’un accord pour 1 socialiste et 1 PLR. Mais une élection tacite, sans processus démocratique, aurait été frustrante pour les concernés. Aucune rencontre formelle n’a eu lieu entre les trois formations en lice et ce sera chacun pour soi et que les meilleur-e-s

gagnent. Les cartes sont donc rebattues pour le deuxième tour qui aura lieu le 28 mars prochain.

À 12 heures tapantes, hier à midi, les dés étaient jetés. Aucun kamikaze n’a souhaité se jeter pour une gloire éphémère dans l’arène électorale. C. Dubois

Bullet - Cinq candidats au second tour

Le délai de dépôt des listes pour le second tour à la Municipalité était fixé à hier à midi. Sans grande surprise, on y trouve Daniel Oguey, municipal sortant. Fabienne Candaux Rey, Pierre Duvoisin et Malik Boukhris sont également sur les rangs. Les trois candidats ont obtenu presque le même nombre de voix au premier tour. Plus surprenant, Nicolas Blanchard qui a terminé le premier tour en queue de peloton avec 40 voix souhaite retenter sa chance. Patrice Oberson et Bertrand Christen, quant à eux, jettent l’éponge. Il n’y a pas de candidat surprise au second tour.



Le Conseil à compléter

Le Conseil communal compte, à l’issue du premier tour, trente élus. Cependant, au moins d’eux d’entre eux, Maude Gonthier et Fanny Tinguely, vont rejoindre la Municipalité. Les électeurs bullatons devront donc retourner aux urnes pour compléter le Conseil. Il leur faudra, au minimum, élire deux nouveaux conseillers. Ils devront probablement en élire un troisième puisque, hormis Nicolas Blanchard et Daniel Oguey, les autres candidates et candidats au second tour de la Municipalité sont également élue et élus au Conseil communal.

Voici la liste des six candidates et candidats déposée et validée hier par le Greffe municipal : Sabine Thévenaz, Philippe Kohler, Sandrine Petitpierre-Beck, Thierry Calame, Cécile Joseph et Audrey Pétremand. A. Müller