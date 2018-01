2017 se termine en cabrioles

Le traditionnel cabaret de la Saint-Sylvestre a eu lieu à la salle communale de Sainte-Croix ce dimanche 31 décembre. Affichée complète, la représentation des jeunes circassiens s’est muée en fête, rires et émotions pour le passage de la nouvelle année.

Les spectateurs se sont, une fois encore, faits nombreux pour assister au repas-spectacle dont le thème les a emmenés dans l’univers féerique d’une cour royale et l’extravagance médiévale. Une fois l’apéritif de bienvenue bu et tous ayant rejoint sièges et scène, Yves et Dominique Bugnon, directeurs de l’École LeZarti’cirque et organisateurs de la soirée, nous délivrent un discours sur le pouvoir de rendre heureux son prochain, un pouvoir dont s’est investi la troupe. Le décompte en secondes qui nous sépare de la nouvelle année démarre et sera annoncé à plusieurs reprises durant le spectacle par le passage d’un jeune ménestrel.

Les portes du château s’ouvrent alors grâce à deux jongleurs, leurs balles dorées s’envolant devant le rideau qui se déroule. Nous voici dans le hall où ce qui pourrait ressembler à un grand chandelier en tissu bleu royal s’anime avec la grâce de quatre acrobates aériennes. S’ensuit, non pas la galerie des glaces, mais celles des portraits vivants qui, dans un charivari les extirpant de leurs cadres, se change en un ensemble de courtisans dansant la farandole. L’arrivée du Roi porté sur son trône en grande pompe met en liesse l’assemblée. À l’image de la Fête des fous, dérivée des Saturnales romaines, la mascarade chatoie de multiples couleurs dans un folklore de disco, sous une garde rapprochée ou plutôt accrochée au mât chinois.

Bouffonneries, voltiges main à main, cascades, arabesques et pitreries s’enchaîneront pour satisfaire la tête couronnée, mêlant précision, fantaisie, audace et modernité.

À noter que le repas n’a pas eu à rougir des attractions, car il fut digne d’un festin de roi avec son poulet « vinicolement » saucé et sa purée trois couleurs, pour se terminer par une coupe de champagne aussi fraîche et pétillante que la bonne humeur de l’ensemble des participants.

3, 2, 1… Bonne année 2018 !