145e assemblée générale

Notre vénérable musée sainte-crix ne se porte pas trop mal. Avec à sa tête une équipe de passionnés qui fourmille d’idées pour en assurer le fonctionnement. Cela s’est vérifié à l’occasion des 145èmes assises annuelles de l’institution qui se sont tenues au 2e étage du musée en ce lundi 20 mars 2017.

Il est 20h00 lorsque le président Henri Bühler ouvre la séance en saluant une nombreuse assistance parmi laquelle MM. Les municipaux Olivier Guignard, de Sainte-Croix et Michel Bornoz, de Bullet. Il y avait une vingtaine d’excusés.

Dans son rapport présidentiel, Henri Bühler signala que les entrées 2016 sont en baisse, tant au musée qu’à l’atelier du Dr Wyss. Les différentes expositions temporaires mises sur pied durant l’année écoulée ont connu un beau succès, notamment « La vie filmée au pays des caméras » qui a été prolongée jusqu’au 30 avril 2017 et qui fut projetée à deux reprises au cinéma Royal. Savez-vous que la table ronde du Mont-de-Baulmes est propriété du musée ? Quelques membres y ont passé une journée pour l’entretenir et la restaurer.

La caissière Rolande L’Eplattenier informa l’assemblée d’une perte de Fr. 21’386.89 pour l’exercice 2016. Il n’y a rien d’alarmant puisque les recettes d’expositions se chevauchent sur 2 années. Les liquidités à disposition ne mettent pas en péril l’avenir financier du MAS. Ce que confirma le rapport des vérificateurs qui recommanda à l’assemblée de les accepter avec remerciements à son auteure. Tous ces rapports seront approuvés à l’unanimité. Il en ira de même avec le budget 2017.

Le comité n’étant pas démissionnaire a été réélu pour 2 ans, rappelons qu’il se compose de la manière suivante :

Président : Henri Bühler

Vice-président : Théodore Hatt

Secrétaire : Rachel Gueissaz

Caissière : Rolande L’Eplatennier

Conservateur : Daniel Glauser

Membres : Grégoire Wyss

Jean-Pierre Gonthier

Jean-Samuel Py

Les activités ne manqueront pas en 2017 et des expositions temporaires sont prévues à commencer par « Himalaya le temps des filles » avec la collaboration de Catherine Addor-Confino qui est prévue dès le mois de mai.

Avant les divers, le président Bühler donna la parole au Municipal de Sainte-Croix Olivier Guignard lequel informa l’assemblée sur l’avancée des travaux de la commission nommée pour étudier un rapprochement des trois musées de notre commune. « Ce projet est qualifié d’historique, il est prometteur et incroyable pour Sainte-Croix. Notre travail est très observé de l’extérieur » dira en substance M. Guignard. Le travail justement ne manque pas et les choses avancent normalement. Les réunions sont régulières et constructives. Le but avoué est facile à comprendre, il faut conserver ce riche patrimoine qui a fait la fierté de notre région et éviter qu’il se disperse et ne disparaisse de Sainte-Croix. Monsieur le municipal terminera son exposé par ces mots : « L’union fait la force, c’est bien connu. Plus que jamais les amoureux du patrimoine doivent s’unir ». Des nouvelles concrètes de cet ambitieux projet sont attendues pour la fin de l’année. À suivre donc.

Après avoir mis un terme aux débats, Henri Bühler invita M. Christian Convers à présenter le film qu’il a tourné à la fin des années 70 à savoir : « Les 2 Michel – Visite à l’atelier de Michel Bertrand ». On ne pouvait pas mieux terminer cette soirée passée au MAS.